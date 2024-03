Nasilje v družini: 48-letnika odpeljala Policija, med prevozom umrl

S PU Celje so sporočili, da so sinoči policisti intervenirali zaradi nasilja v družini na Koroškem, kjer so zaradi slabega psihičnega stanja osumljenega za prisotnost zaprosili zdravnico in reševalce, ki so prihiteli na kraj. Ob interveniranju je osumljeni napadel policiste in jih poškropil s solzivcem, nato pa je skozi odprto strešno okno skočil na streho stanovanjske hiše. Po dalj časa trajajočem prigovarjanju se je vrnil v hišo, kjer so ga policisti prijeli in vklenili s sredstvi za vezanje in vklepanje, hkrati pa so mu zdravnica in reševalci zaradi slabega psihičnega stanja nudili pomoč.