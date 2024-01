Nasilje v družini: policisti priprli dva nasilneža

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne službe in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti PP Brežice so ugotovili, da že dalj časa izvaja psihično nasilje nad nekdanjo partnerko in mladoletnim otrokom. Partnerko je žalil, jo poniževal in ji grozil s smrtjo. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo.

30. decembra je pijan nasilnež v zasebnem prostoru v Brežicah grozil družinskim članom. Tudi po prihodu policistov se 44-letnik ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Nad žrtvijo se je pogosto znašal tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok

31. decembra pa so klic na pomoč policisti prejeli tudi iz okolice Črnomlja. Pijan nasilnež je pretepal ženo in ji grozil, nato pa se odpeljal z avtomobilom. 36-letnika so policisti PP Črnomelj izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligramov alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Ugotovili so, da že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad žrtvijo, pogosto tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvam, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in zanemarjanja mladoletnih oseb in surovega ravnanja.