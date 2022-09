Nasilna spolna ravnanja: oddati je mogoče anonimno e-prijavo

Nasilna spolna ravnanja so v kazenskem zakoniku opredeljena kot kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in so eden najhujših posegov v osebnostno celovitost posameznika. V to skupino kaznivih dejanj sodijo poleg posilstva še spolno nasilje, spolna zloraba slabotnih oseb, spolni napadi na otroke oz. osebe, mlajše od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja idr.: "Kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost je treba čimprej prijaviti Policiji. Ta vsako prijavo skrbno prouči in primerno ukrepa."

Žrtve nasilnih spolnih ravnanj sicer le-teh pogosto ne želijo prijaviti zaradi občutka krivde in sramu ali pa se bojijo maščevanja napadalca. Prav tako želijo čimprej pozabiti na to, kaj se jim je zgodilo. Bojijo se tudi stigmatizacije in odziva okolice, če se bo za dejanje razvedelo. Lahko pa je žrtev tudi v takem šoku, da zaradi tega ne more razumno odreagirati: "V Policiji vsekakor razumemo upravičeno zadržanost posameznikov, ki prestanejo takšno travmatično izkušnjo. Obenem pa policisti in kriminalisti zagotavljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo in preprečimo, da bi se dejanja še kdaj ponovila, zato želimo žrtve in vse, ki bi o takšnih ravnanjih kar koli vedeli, spodbuditi, naj dejanja prijavijo. Prijavo nasilnih spolnih ravnanj lahko poda kdor koli, tudi v imenu žrtve, ki morda sama take prijave ne zmore. Žrtve se lahko, če/ko imajo kakršne koli zadržke do neposredne prijave Policiji, obrnejo tudi na nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnega nasilja. Če želijo, lahko tudi v njihovem spremstvu obiščejo ali pokličejo Policijo in prijavijo storilce."