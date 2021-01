Nasilnež, ki je z nožem napadel sorodnika, v priporu

Gorenjski kriminalisti so včeraj s kazensko ovadbo na pristojno sodišče privedli osumljenca poskusa uboja, ki se je zgodil v ponedeljek.

Moški je s kuhinjskim nožem med prepirom oškodovancu povzročil več telesnih poškodb, žrtev pa je pozneje sama poiskala zdravniško pomoč. Življenje žrtve ni ogroženo, so sporočili s PU Kranj in dodali, da so osumljenca prijeli na kraju dogodka.

Osumljenec in oškodovanec sta v sorodstvenem razmerju, napad pa se je zgodil v stanovanjskem objektu. Telesne poškodbe so policiji sicer prijavili zdravstveni delavci.

Osumljencu so včeraj odredili pripor, kot so sporočili s PU Kranj, pa je imel tudi veljaven ukrep prepovedi približevanja svojcem zaradi nasilja v družini. Prav tako so osumljenca že obravnavali zaradi nasilja v družini.