Črna kronika

Nasilnež vdrl v stanovanje partnerke, policisti uporabili prisilna sredstva

Škofja Loka, 02. 12. 2025 13.35 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Škofjeloški policisti so prijeli nasilnega moškega, ki je kršil prepoved približevanja in sredi noči vdrl v stanovanje svoje partnerke. Ob aretaciji so morali zoper 46-letnika uporabiti prisilna sredstva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.

Policisti so moškega prvič obravnavali v soboto, 22. novembra. 46-letnik je bil takrat nasilen do svoje partnerke, zato so mu odredili prepoved približevanja in pridržanje za čas zbiranja obvestil, in sicer zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja z elementi nasilja.

Teden dni kasneje, minulo soboto, je nekaj čez 1. uro ponoči moški znova prišel na naslov, kjer prebiva njegova partnerka. Nasilno je vstopil v stanovanje in s tem prekršil prepoved približevanja. Stanovanje je zapustil še pred prihodom policistov.

Nasilje v družini (slika je simbolična).
Nasilje v družini (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Še isto noč, nekaj čez 3. uro zjutraj, so 46-letnika izsledili in mu odvzeli prostost. Zoper njega so morali uporabiti tudi prisilna sredstva.

Zaradi sumov povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilja v družini in kršenja nedotakljivosti stanovanja so moškega privedli pred preiskovalnega sodnika v Kranju, ki je zanj odredil pripor.

nasilje v družini škofja loka policija
Naslednji članek

Trije poškodovani v nočnem pretepu, moški grozil s strelnim orožjem

