Nasilnež vdrl v stanovanje partnerke, policisti uporabili prisilna sredstva

Policisti so moškega prvič obravnavali v soboto, 22. novembra. 46-letnik je bil takrat nasilen do svoje partnerke, zato so mu odredili prepoved približevanja in pridržanje za čas zbiranja obvestil, in sicer zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja z elementi nasilja.
Teden dni kasneje, minulo soboto, je nekaj čez 1. uro ponoči moški znova prišel na naslov, kjer prebiva njegova partnerka. Nasilno je vstopil v stanovanje in s tem prekršil prepoved približevanja. Stanovanje je zapustil še pred prihodom policistov.
Še isto noč, nekaj čez 3. uro zjutraj, so 46-letnika izsledili in mu odvzeli prostost. Zoper njega so morali uporabiti tudi prisilna sredstva.
Zaradi sumov povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilja v družini in kršenja nedotakljivosti stanovanja so moškega privedli pred preiskovalnega sodnika v Kranju, ki je zanj odredil pripor.