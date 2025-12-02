Nasilnež vdrl v stanovanje partnerke, policisti uporabili prisilna sredstva

Policisti so moškega prvič obravnavali v soboto, 22. novembra. 46-letnik je bil takrat nasilen do svoje partnerke, zato so mu odredili prepoved približevanja in pridržanje za čas zbiranja obvestil, in sicer zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja z elementi nasilja.

Teden dni kasneje, minulo soboto, je nekaj čez 1. uro ponoči moški znova prišel na naslov, kjer prebiva njegova partnerka. Nasilno je vstopil v stanovanje in s tem prekršil prepoved približevanja. Stanovanje je zapustil še pred prihodom policistov.