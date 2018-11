Nasilnež napadel svojo mater in ji grozil s sekiro

Novomeški policisti so bili pretekli petek v večernih urah obveščeni o nasilju v družini v okolici Novega mesta. Ob prihodu na kraj so zaščitili žrtev in poklicali reševalce, ki so poškodovano žensko oskrbeli. Policisti so ugotovili, da se je 37-letni nasilnež vrnil domov in napadel svojo mater – to je zlasal in lažje poškodoval. Žrtvi je uspelo pobegniti in se skriti, nasilnež pa je s sekiro stekel za njo in ji grozil, da jo bo ubil. V hiši je razbil in poškodoval inventar. Zaradi suma, da bo nasilni moški ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve, so mu policisti izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 37-letnika bodo tudi ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.