Nasilneži razbili klub Tiffany in grozili osebju

Klub Tiffany je na svojem Facebook profilu objavil sporočilo, da je skupina nasilnežev danes ob 6. uri zjutraj, po zaprtju, napadla njihov klub na Metelkovi v Ljubljani.

"Razbili so vhodna vrata stavbe Lovci, v kateri se nahajata LGBT kluba Tiffany in Monokel, in vdrli v klub. Osebje kluba (člani in članice), se je pred nasilneži zateklo v notranje prostore in zabarakadiralo vrata," opisujejo.Napadalci so hoteli priti do njih, razbijali so po hodniku in vratih, jih zmerjali in grozili s: "kje ste pi***, pridite ven, pe***".

Nasilneži so poškodovali hodnike stavbe in razbili okna na stavbi Lovci. K sreči nihče ni bil poškodovan, so pa ogroženi člani in članice "močno pretreseni", so še dodali.

O napadu so nemudoma obvestili policijo, še pravijo, a napadalci so ob njihovem prihodu pobegnili.

Na pojasnila PU Ljubljana še čakamo.