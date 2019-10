Nasilnežu zasegli vojaško puško in 57 nabojev

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu osumljenca nasilja v družini v okolici Krškega. Med hišno preiskavo so, skupaj z vodnikom službenega psa za specialistično uporabo PP VSP Novo mesto, našli in zasegli 57 nabojev in vojaško puško, za katero pa osumljeni ni imel ustreznih dovoljenj, sporočajo s PU Novo mesto.