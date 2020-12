Odkrili 40-letnika, ki je žensko iz Murske Sobote ogoljufal za 40.000 evrov

Murskosoboški policisti so v mesecu avgustu prejeli prijavo občanke, ki je naznanila sum storitve kaznivega dejanja goljufije v katerem je navedla, da je v začetku leta na socialnem omrežju zasledila oglas v katerem moški išče partnerko. Na profil je poslala sporočilo in si pričela dopisovati z neznano osebo.

Po mesecih dopisovanja sta se dogovorila za srečanje, ko je neznan moški prišel na dom oškodovanke, kjer sta se še večkrat srečala. Oškodovanki je obljubljal, da se bo k njen tudi preselil. Kljub videzu situirane osebe je oškodovanko prosil za denar. Le-ta mu je nakazala oz. izročila več kot 40.000 evrov. Nato je vse stike z njo prekinil.

Policisti so z opisom neznanega storilca seznanili vse policijske enote na območju Slovenije in prejeli odgovor policistov iz območja PU Celje, ki so neznanega storilca prepoznali. Opravljene so bile tudi druge aktivnosti na podlagi katerih je bil storilec prepoznan. Zoper 40-letnega moškega bo

podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje goljufije.

Policisti zaradi različnih primerov spletnih goljufij občane opozarjajo na previdnost. Neznani storilci na spletu najpogosteje zavedajo žrtve z lažnimi obljubami, zaradi česar jim žrtve velikokrat slepo verjamejo, kljub temu, da jih ne poznajo in jim nakažejo oz. izročijo denar, so še opozorili iz PU Maribor.