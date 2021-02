Na območju Slovenske Bistrice našli truplo ženske, ki naj bi umrla nasilne smrti

V hiši na območju Slovenske Bistrice so našli žensko truplo. Prve ugotovitve kažejo, da je ženska umrla nasilne smrti. Policisti in kriminalisti so še na kraju, zato so za zdaj informacije o dogodku skope.

Policija je nekaj pred 6. uro zjutraj dobila obvestilo, da so na območju Slovenske Bistrice v stanovanjski hiši našli mrtvo žensko, je sporočil predstavnik PU Maribor Miran Šadl. Prve ugotovitve kažejo, da je umrla nasilne smrti. Policisti in kriminalisti pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika in v navzočnosti dežurnega državnega tožilca iz ODT V Mariboru opravljajo ogled kraja najdbe trupla. Ker je kriminalistična preiskava šele v začetni fazi, več informacij ne morejo posredovati.