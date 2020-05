Našli vozilo, ki je bilo ukradeno v filmskem ropu na Frankolovem

Prejšnji teden so celjske policiste obvestili, da so okoli pol dveh zjutraj neznani storilci na silo vstopili v stanovanjsko hišo na območju Frankolovega. Lastnika sta spala, storilci pa so ju zbudili in zvezali, v tem času pa preiskali prostore ter ukradli več gotovine, zlatnine in osebno vozilo znamke hyundai santa fe.