Natakarica zavrnila pijana moška, ta sta se nato sprla na parkirišču

Moška, stara 41 in 56 let, sta po tem, ko jima natakarica zaradi vidne opitosti ni želela prodati alkohola, lokal zapustila in se na parkirišču začela prepirati.

Med prepirom je 41-letnik posegel po ostrem predmetu in pričel zamahovati proti 56-letnemu moškemu, vendar ga pri tem ni poškodoval.

Kasneje je 41-letnik zapustil parkirišče, a so ga policisti izsledili in mu predmet odvzeli. Primer sicer še vedno preiskujejo.

Kot so sporočili s PU Maribor, bodo zoper oba moška uvedli prekrškovni postopek zaradi več kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, zakona o motornih vozilih ter zakona o pravilih cestnega prometa. Zoper 41-letnika pa bodo ukrepali tudi v skladu z zakonom o orožju.