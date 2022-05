Navijači vdrli na nogometno igrišče, posredovali policisti

Na družbenem omrežju je zaokrožil videoposnetek nasilja navijačev na nogometnem igrišču v Stožicah po koncu včerajšnje nogometne tekme v Stožicah med NK Olimpija in NŠ Mura. Policijo smo vprašali, kaj se je dogajalo in ali je bil v izgredu kdo poškodovan.

Predstavniki Policijske uprave (PU) Ljubljana so pojasnili, da je nekaj navijačev po tekmi s tribun odšlo na na igrišče, saj so želeli obračunati z nasprotno skupino navijačev. Varnostniki so se takoj odzvali in skušali preprečiti, da jih na igrišče ne bi prišlo še več. Pri tem je prišlo do prerivanja med njimi, zato so posredovali policisti posebne enote. Med intervencijo je manjša skupina navijačev začela aktivno napadati policiste, zato so uporabili prisilna sredstva. "Policisti so skupino varno umaknili nazaj na tribuno," so pojasnili na PU Ljubljana.

Kot so zagotovili, med intervencijo ni bil nihče poškodovan, je pa nastala poškodba na opremi policista.

Policija je doslej obravnavala dve kršitvi Zakona o javnih zbiranjih, kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru in dve kaznivi dejanji preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. "Zbiranje obvestil se še nadaljuje in bo ob dodatno zaznanih kaznivih dejanjih ali prekrških izveden ustrezen ukrep," so še sporočili iz PU Ljubljana.