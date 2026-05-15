Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Navsezgodaj pijan prevažal otroke v šolo

Brežice, 15. 05. 2026 12.59 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.S. STA
Otroci na avtobusu

Brežiški policisti so v četrtek, nekaj po 7. uri, pri poostreni kontroli ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz šolskih otrok. Preizkus alkotesta je pokazal 0,14 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval pogoje za nadaljevanje prevoza, je avtobus z otroki nadaljeval pot.

Ob tem so na PU Novo mesto opozorili, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč.

Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče.

Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Zato znova opozarjajo vse udeležence cestnega prometa, da alkohol in promet nista združljiva.

brežice avtobus

Trčil v kamniti zid in ostal ukleščen v vozilu, na kraju umrl

Napadel redarja in ga poškropil s solzivcem

24ur.com Pod vplivom alkohola v kombiju prevažal šolske otroke
24ur.com Vozniku prepovedali vožnjo zaradi alkohola, čez pol ure so ga znova ustavili
24ur.com Pijan vozil otroke z neregistriranim vozilom in žalil policiste
24ur.com Pijan in brez vozniškega dovoljenja po avtocesti
24ur.com Pred šolo odložila otroka in pijana nadaljevala z vožnjo
24ur.com Pijan divjal s kar 218 kilometri na uro
24ur.com Voznik šolskega avtobusa vozil pod vplivom alkohola
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
15. 05. 2026 14.08
Te otroke tako sami stari penziči prevažajo,kar glih ni povsem varno.
Odgovori
0 0
oježeš
15. 05. 2026 14.02
Pravilen ukrep. Sliši se malo, ampak ko je nesreča je pa veliko preveč. In kdo zaupa pijanim voznikom prevažanje svojih otrok? Aha, menda vsi, ki pravijo, da to ni nič kar je napihal ta voznik.
Odgovori
0 0
slovenc59
15. 05. 2026 13.46
To je bilo od prejšnjega dne.....Sicer pa nikoli ne veš, pred leti je bil šofer avtobusa iz Planine pri Sevnice, ki ni zjutraj prej speljal dokler se ni odprl bufet, da je ruknil nekaj malega za korajžo.......
Odgovori
+0
2 2
Petur
15. 05. 2026 13.45
to je od sinoči .
Odgovori
+4
4 0
FejsBrukica
15. 05. 2026 13.40
0,14? Kaj je povohal šnops, preden je sedel za volan? Dajte no… Ok, razumem, da je sporno, če prevaža otroke, ampak to ni nič.
Odgovori
+5
7 2
Razmetana
15. 05. 2026 13.26
Se popolnoma strinjam z njihovim ukrepom, vendar pa ali gre v članku za tiskarsko napako? Ker meja je 0,24g/L ne 0,14, sploh pa ne za odvzem vozniškega. Razen če morajo imeti vozniki avtobusov 0,0 (kar bi bilo absolutno pravilno)?
Odgovori
-5
2 7
kokicas
15. 05. 2026 13.29
Poklicni vozniki morajo imeti 0.00 ko so v službenih vozilih
Odgovori
+11
11 0
Razmetana
15. 05. 2026 13.29
Popravljam sama sebe, poklicni vozniki imajo 0,0. :)
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Tri plače, tri realnosti: kako v resnici živijo Slovenci s 1.000, 1.500 in 2.500 evri
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Umrl igralec kultnega filma: z vlogo postal ikona osemdesetih let
Umrl igralec kultnega filma: z vlogo postal ikona osemdesetih let
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713