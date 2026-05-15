Navsezgodaj pijan prevažal otroke v šolo

Po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval pogoje za nadaljevanje prevoza, je avtobus z otroki nadaljeval pot.

Ob tem so na PU Novo mesto opozorili, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč.

Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče.

Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Zato znova opozarjajo vse udeležence cestnega prometa, da alkohol in promet nista združljiva.