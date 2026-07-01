Ne bodite Degustator, Multipraktik ali Moto Gonzales

Po besedah Roberta Vehovca iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi so za novinarsko konferenco izbrali prvi julijski dan, ker je bil julij v lanskem letu mesec, v katerem je v prometnih nesrečah umrlo največ, in sicer 25 ljudi. Skupaj junija, julija in avgusta pa je bilo smrtnih žrtev prometnih nesreč kar 50. Vehovec je poudaril, da si moramo vsi prizadevati, da se takšna statistika ne ponovi. Ob tem pa je izpostavil še, da je lani v omenjenih treh poletnih mesecih umrlo kar 20 voznikov motornih koles, trije vozniki mopedov in sedem kolesarjev, skupno kar 30 voznikov enoslednih vozil. Tudi to so podatki, ki jih želijo spremeniti. Prometne nesreče z najhujšimi posledicami so praviloma povezane s previsoko hitrostjo, je dejal. Predvsem v poletnih mesecih, ko so vozne razmere boljše in je cestišče suho, to ljudi spodbuja k hitrejši vožnji. Po drugi strani pa je v teh mesecih v prometu tudi več udeležencev. Kombinacija teh dveh dejavnikov pa tudi možno slabše psihofizično stanje voznikov sta po njegovih besedah glavni vzrok za prometne nesreče s hujšimi posledicami.

'Prometni karakterji' FOTO: Policija

#Častnaprometna

Policija je pripravila novo preventivno kampanjo, ki so jo poimenovali #častnaprometna. Udeležence v prometu nagovarjajo, da izberejo svojo prometno obljubo in se je držijo vsaj v juliju. Kot je dejal Vehovec, se lahko recimo odločijo, da ne bodo uporabljali mobilnega telefona med vožnjo, da bodo vozili bolj zmerno, ne bodo vozili pod vplivom alkohola ali kaj drugega. Po besedah Vehovca so jim v pomoč pripravili neke vrste prometne karakterje, ustvarjene z umetno inteligenco, kot so Degustator, torej nekdo, ki uživa alkohol in vozi, Multipraktik, ki med vožnjo počne vse, le na vožnjo ni osredotočen, ali pa Moto Gonzales, ki precenjuje svoje sposobnosti, kdaj vozi prehitro in kdaj ni osredotočen na vožnjo. "Prepričani smo, da se bodo ljudje lahko našli v teh karakterjih," je menil in dodal, da so izbrali hudomušen pristop, da bi na nekoliko drugačen način prišli do ljudi in se jih dotaknili s svojim sporočilom. Vsebine bodo po njegovih besedah na voljo na posebni spletni strani, tudi prek spletnih medijev pa si želijo doseči čim več ljudi. Hkrati pa si po njegovih besedah ne zatiskajo oči, da bo s tem problem rešen. Poleg preventivnih vsebin bo zato policija poleti poostreno nadzirala promet. "Lahko nas pričakujete na bolj obremenjenih prometnicah. Posebej se bomo osredotočili na avtoceste," je napovedal.

Policija FOTO: Bobo

Poostren nadzor na avtocestah