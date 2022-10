Ne kriminalist, ampak kriminalec: enega prijeli, drugega še iščejo

Policisti so prijeli storilca kaznivega dejanja, ki se je izdajal za uradno osebo in tako skupaj s pajdašem starejšo gospo prepričal, da jima je izročila denar.

Kot smo poročali, sta sredi meseca dva takrat še neznana storilca po telefonu prepričala starejšo oškodovanko z območja Murske Sobote, da sta kriminalista in da bo z njima odšla na pošto, kjer bo dvignila denar, da bosta preverila pristnost bankovcev. Storilca sta prišla domov po oškodovanko in jo s svojim vozilom odpeljala na več različnih pošt, kjer je dvignila denar in jima ga predala.

V nedeljo zvečer so policisti enega od osumljencev, starega 45 let, izsledili na območju Policijske uprave Celje in mu odvzeli prostost. Po opravljeni hišni preiskavi so ga včeraj pozno popoldne s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja goljufije in lažnega izdajanja za uradno osebo privedli k

preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor, je sporočila predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš.

Policisti pa še naprej iščejo drugega osumljenca in pozivajo vse morebitne oškodovance, ki enakih ali podobnih dejanj niso naznanili, da to storijo

čimprej in pokličejo na telefonsko številko 113 ali se oglasijo na najbližji policijski postaji. "Hkrati pa opozarjamo na previdnost pri tovrstnih poskusih goljufij. Ko so občani v dvomih, ali gre za lažno izdajanje za policiste, lahko to preverijo s klicem na 113," dodaja Rauševa.