Ne nasedajte lažnim spletnim ponudnikom posojil

Policisti PU Ljubljana so prejeli številne prijave oškodovancev, ki so se odločili za najem kredita preko spleta, pri tem pa so bili ogoljufani. Vsi so se za najem kredita odločili po prejetem elektronskem sporočilu, pa tudi preko spletnih oglasnih povezav.

Oškodovanci nato v naslednjih korakih preko tretje osebe, takoimenovane denarne mule, prejmejo manjši del kredita na svoj bančni račun, plačati pa morajo lažne neresnične pristojbine in takse, "ki so potrebne pri odobritvi kredita". Tiski, ki najemajo kredit, denar pošiljajo preko različnih mehanizmov, kot so Western Union, Moneygram, Paypal, Xoom in podobnih. "V takih primerih gre za verižno goljufijo, v kateri storilci med seboj prepletejo večje število oškodovancev, ki si med seboj nevede pošiljajo denar, na koncu pa so vsi ogoljufani, saj večji del poslanega denarja konča v rokah storilcev," še pojasnijo policisti.

Zato opozarjajo vse, da naj bodo pri najemanju tovrstnih posojil previdni in naj ne nasedajo lažnim maljivim ponudbam. Najem kredita preko spleta ni varen že iz razloga, ker storilci lahko svojo identiteto zakrijejo, kar nakazuje tudi na veliko verjetnost goljufije. Denarne transakcije, ki se izvajajo na tak način so tudi težko izsledljive, posledično pa oškodovanci nimajo veliko možnosti za povrnitev sredstev. Če zaznate kakršenkoli sum goljufije, sporočite najbližji policijski postaji.