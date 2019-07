Ne nasedajte. NLB ne vrača denarja

V uredništvo smo danes prejeli elektronsko sporočilo Nove Ljubljanske banke (NLB), v katerem nas ta poziva, naj izpolnimo obrazec, da nam bodo lahko vrnili denar. Seveda gre še za eno v vrsti spletnih goljufij, kar so nam potrdili tudi na banki.

Kot so povedali, jih je več strank in posameznikov že obvestilo o zlonamerni elektronski pošti. "Spletni nepridipravi so torej znova na delu. Po spletu so namreč zaokrožila lažna elektronska sporočila, katerih pošiljateljica je domnevno NLB. Namen teh sporočil je s pomočjo spletnega obrazca od prejemnikov pridobiti osebne podatke," so sporočili in dodali, da so komitente o zlorabi že obvestili, tako prek sporočil NLB Klik in NLB Proklik kot spleta.

Primer sporočila: