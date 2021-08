Kršil nočni mir, ker ga partnerica ni spustila v stanovanje

Mariborske policiste so ponoči, ob 3.24, poklicali na intervencijo na Gosposvetsko cesto v Mariboru, kjer je mlajši moški z vpitjem motil nočni mir in počitek drugih stanovalcev. Policisti so ugotovili, da je prišel moški pozno domov, zato mu partnerica ni odprla vrat in ga ni spustila v stanovanje. Policisti so mu pojasnili, da moti druge pri nočnem počitku, ga pomirili in mu izrekli opozorilo.

A slednje ni zaleglo, saj je moški z vpitjem pred blokom nadaljeval, zato so policisti ob 4.17 ponovno intervenirali in mu izdali plačilni nalog. Vendar tudi to ni zaleglo. Partnerica je moškega le spustila v stanovanje, kjer pa se je z njo sprl, nadaljeval z vpitjem, brcal v vrata v stanovanju in na tla metal različne predmete. Upošteval ni niti policistov, ki so intervenirali že tretjič in mu ukazali, naj se pomiri, zato so ga pridržali. "Tudi za te kršitve bo prejel plačilni nalog," so sporočili s PU Maribor.