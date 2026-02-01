Naslovnica
Črna kronika

Policija mrzlično išče Borislava Bojanića

Črnomelj, 01. 02. 2026 16.53 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA N.Š.
Borislav Bojanić (1)

Policisti iščejo 44-letnega Borislava Bojanića iz Bojancev, ki ga sumijo storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Po opozorilih policije bi bil lahko nevaren, zato vse, ki bi ga opazili, pozivajo, naj o tem obvestijo policijo in se mu ne približujejo. Visok je okoli 185 centimetrov, nazadnje je bil oblečen v hlače temno zelene barve.

Policisti so kaznivo dejanje zoper življenje in telo na območju policijske postaje Črnomelj obravnavali v soboto zvečer.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, je osumljenec peš pobegnil. Policisti in kriminalisti ga iščejo z vsemi razpoložljivimi silami, tudi z uporabo dronov.

Osumljeni Bojanić je star 44 let, visok je okoli 185 centimetrov in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je bil oblečen v hlače temno zelene barve, so sporočili.

Po do sedaj znanih podatkih je nepredvidljiv in bi zato lahko bil nevaren. Policisti pozivajo vse, ki bi ga opazili, da se mu ne približujejo, ampak o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Prav tako pozivajo vse, ki bi imeli informacije o tem, kje se nahaja, da jim to sporočijo. Bojanića pa pozivajo, da se zaradi razjasnitev okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113.

Borislav Bojanić iskanje

