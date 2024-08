Prevrnil se je vagon z dizelskim gorivom, milijon evrov škode

S PU Koper so sporočili, da so bili ob 16.04 obveščeni, da je na železniški postaji v Postojni iztiril in se prevrnil vagon z dizelskim gorivom. Gorivo za zdaj ne izteka, gasilci so že na kraju. Po prvi oceni je nastala materialna škoda v višini približno en milijon evrov.

Policisti so zavarovali kraj dogodka, kriminalisti bodo opravili ogled. Trenutno poteka intenzivno zbiranje informacij glede dogajanja.

Na PU Koper vsem okoliškim prebivalcem svetujejo, naj se ne približujejo kraju, saj bi s tem lahko ogrozili lastno varnost.