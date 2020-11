'Ne zatiskajte si oči in ne preslišite klicev na pomoč iz sosednjega stanovanja'

Obravnava nasilja v družini predstavlja precejšen del delovanja policije. Letno obravnavajo okoli 80.000 različnih kaznivih dejanj, med njimi je več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju. Na Policijski upravi Koper so opozorili na raznolike oblike nasilja v družini - od na videz blagih oblik, z manj opaznimi posledicami, do tistih najhujših, kot so umori v družini.

S številnimi aktivnostmi ozaveščajo javnosti o problematiki nasilja in na nujnost prijave ob zaznanju nasilnih dogodkov. "To je namreč edini način, da zaščitimo žrtev in ustavimo nasilneža," so zapisali. Poudarili so, da so na voljo ves čas in pri boju proti nasilju sodelujejo z različnimi nevladnimi organizacijami.

Aktivnosti policije sovpadajo z mednarodnimi dnevi boja proti nasilju nad ženskami in otroki. Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo obeležujemo 18. novembra, 20. novembra obeležujemo svetovni dan otroka, 25. novembra pa mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Mednarodni dan človekovih pravic pa obeležimo 10. decembra.

Letošnje leto posebej zaznamujejo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki imajo velik vpliv na družinsko dinamiko. Veliko podjetij in ustanov je zaprlo svoja vrata, zaprte so tudi šole. Zato mnogi čas preživljajo v družinskem okolju, kar postavlja na preizkušnjo vse odnose, so povzeli na policiji.

Opozorili so, da lahko pride do povečanja trenj za domačimi stenami. Nasilnim razmeram doma so bolj izpostavljeni otroci in ženske. Prezreti pa ne smemo niti otrok, ki živijo v neurejenih družinskih razmerah in jim šola predstavlja edini varen kraj.

Prebivalce so policisti pozvali k strpnosti."Naj bo čas, ki ga preživljamo skupaj, zaznamovan z razumevanjem, spoštovanjem in potrpežljivostjo,"so sporočili.

Na občane pa apelirajo, naj jih obvestijo, če zaznajo nasilje v družini. "Žrtev v teh dneh, predvsem zaradi stalne prisotnosti nasilneža, težko najde način, da bi sama poklicala na pomoč," so izpostavili. "Ne zatiskajte si oči in ne preslišite klicev na pomoč iz sosednjega stanovanja. Večkrat pokličite znanko, ki vam je že kdaj povedala za situacijo v družini, če mogoče potrebuje pomoč in podporo, ko ne more iz nasilnega odnosa,"so sporočili prebivalcem.

Žrtve nasilja so tudi otroci, ki se sedaj ne morejo zateči po pomoč v šolo ali organizacije. Poudarili so, da je dolžnost prav vseh, tako sorodnikov kot sosedov in tudi naključnih opazovalcev, učiteljev, strokovnih delavcev, zaposlenih v zdravstvu in ostalih, da o opaženih stiskah ter morebitnih posledicah nasilja obvestijo pristojne institucije.

K prijavi nasilja pa so pozvali tudi žrtve. "Ne čakajte, da se bo nasilje končalo samo od sebe, saj je to malo verjetno," so zapisali in poudarili, da obstaja rešitev.