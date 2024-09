Nedeljsko veslanje je bilo za poljskega kajakaša usodno

Policija je bila o dogodku obveščena ob 14.14. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 65-letnik skupaj s še šestimi prijatelji, vsi so državljani Poljske, okoli 13. ure v lastni režiji iz vstopnega mesta za kajakaše v Čezsoči spustil po reki Soči.

Ko je skupina poljskih kajakašev okoli 14. ure po spustu priveslala v bližino vstopno-izstopnega mesta na Boki blizu naselja Žaga, je 65-letnik veslal v sredini skupine. Nato pa se je s kajakom nenadoma ustavil ob levem bregu reke Soče, odvrgel veslo in se s kajakom obrnil v vodo. Dogajanje so takoj opazili njegovi prijatelji, izvlekli so na ga desni breg in ga začeli oživljati, saj ni kazal znakov življenja.

Na pomoč so poklicali reševalce, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz zdravstvenega doma Tolmin so pri poskusih oživljanja pomagali tudi policisti. Kljub nudeni pomoči poljskemu državljanu niso mogli več pomagati. Dežurni zdravnik je na kraju lahko le potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Glede na prve ugotovitve je vzrok njegove smrti najverjetneje zdravstvene narave oz. nenadnega poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja, kar pa bo dokončno ugotovljeno in potrjeno v sklopu omenjene sanitarne obdukcije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Bovški policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku z vsemi ugotovitvami pisno obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.