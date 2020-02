Nekdanjega športnika z ženo in tremi otroki našli zažgane v avtomobilu

Nekdanji član rabgbi ekipe New Zealand Warriors Rowan Baxter je skupaj z ženo Hannah Baxter in njunimi tremi otroci umrl v požaru, ki je izbruhnil v avtomobilu v avstralskem Brisbanu. 42-letni športnik in trije otroci, mlajši od treh let, so umrli na kraju, je sporočila lokalna policija. 31-letna žena je bila še živa, ko so prispeli reševalci, a je nato zaradi hudih opeklin umrla v bolnišnici. Priče naj bi jo videle, kako je skočila iz avtomobila in zakričala: "Polil je bencin po meni."