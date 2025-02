Nekdanjemu jeseniškemu ravnatelju zmanjšali kazen za zlorabo mladoletnice

Potem ko se je nekdanji jeseniški ravnatelj in smučarski trener pritožil na tri leta in 10 mesecev visoko zaporno kazen, ki mu jo je zaradi spolnega napada na 10-letno deklico prisodilo kranjsko sodišče, mu je senat višjega sodišča v Ljubljani zaradi utemeljenih olajševalnih okoliščin kazen znižal za pol leta. To pomeni, da bo moral v zapor za tri leta in štiri mesece.