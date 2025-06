Nekdanji minister udeležen v prometni nesreči, nato še pretepen

Z ljubljanske policijske uprave so nam sporočili, da so bili v soboto okoli 11. ure obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo, ki se je zgodila na cesti med Škofljico in Šmarjem-Sap. V nesreči sta bila udeležena voznika osebnih vozil.

Po do sedaj zbranih informacijah pa je 35-letni osumljenec iz Ljubljane po trku zaradi ravnanja voznikov ob nesreči fizično napadel 55-letnika in ga pri tem poškodoval, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana.

Na Policiji nam identitete vpletenih zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli potrditi, a po naših neuradnih informacijah je bil v incidentu poškodovan nekdanji zdravstveni minister Aleš Šabeder, ki so ga kasneje z rešilcem prepeljali v UKC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja z elementi nasilja ter o okoliščinah prometne nesreče. Vodijo tako predkazenski kot prekrškovni postopek.

Test alkoholiziranosti je bil sicer pri obeh udeležencih v prometni nesreči negativen. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.