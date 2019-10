Nemci po nalogu ZDA prijeli programerja Škorjanca, grozi mu do 50 let zapora

Kot poročajo Slovenske novice, so prejšnji teden v Nemčiji aretirali Matjaža Škorjanca , za katerim so ZDA izdale mednarodni zaporni nalog za izročitev. Kot poročajo, je prejšnji ponedeljek nemška zvezna policija na avtocesti A8 opravljala nadzor prometa prek nemške meje v Schwarzbachu in med drugim ustavila avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami.

Med preverjanjem identitete 33-letnemu Slovencu ’’je zazvonil alarm policijskega računalnika. Proti Slovencu je namreč ZDA izdala mednarodni zaporni nalog za izročitev. Moški je osumljen, da je bil med letoma 2008 in 2013 kot član kriminalne združbe udeležene v več računalniških goljufij, v katerih so bile žrtve oškodovane za več milijonov evrov,’’ pišejo Slovenske novice.

Sodišče v Washingtonu v začetku septembra objavilo zapečatene obtožnice

Zvezno sodišče v ameriški prestolnici Washington je v začetku septembra objavilo dotlej zapečatene obtožnice proti Američanu, Špancu in dvema Slovencema zaradi kriminalnega združevanja in bančnih ter drugih prevar prek spletnega hekerskega foruma Darkode, ki so ga leta 2015 zaprli. Obtožnice so vložili proti Škorjancu, Mentorju Leniqiju, Florenciu Carro Ruizu in Thomasu McCormicku. McCormick naj bi bil zadnji administrator Darkode, ki ga je ustanovil in kot prvi upravljal Škorjanc. Obtoženim v primeru obsodbe grozi do 50 let zaporne kazni.

Škorjančev oče: Za pregon ni prave pravne podlage

Direktor družbe H-Bit Martin Škorjanc je v sporočilu za javnost potrdil, da so njegovega sina priprli na podlagi obtožnice in v povezavi z njo razpisane mednarodne tiralice. "Za pregon sicer ni prave pravne podlage, saj je bil Matjaž Škorjanc za isto dejanje, kot ga preganja tožilstvo ZDA, že pravnomočno obsojen, kazen pa je v Sloveniji tudi v celoti že prestal. Gre za nedopusten poskus ponovnega sojenja o isti stvari, ki ga prepoveduje slovenski, evropski in tudi ameriški pravni red,"je poudaril.