Nemčija pretresena: umor šolarke priznali dekleti, stari 12 in 13 let

"Otrok je umrl zaradi številnih ran z nožem in posledične izgube krvi," je sporočil tožilec iz mesta Koblenz Mario Mannweiler . Dodal je, da so se dekleta poznala in da morilskega orožja še niso našli.

Motiv za umor še ni znan. "To je seveda zelo nenavadno in šokantno dejanje, celo za nas," je še dejal Mannweiler, medtem ko je ministrski predsednik zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Hendrik Wüst dejal, da je zaradi umora osupel. "Nepredstavljivo in skoraj neznosno je, da bi bili otroci sposobni takšnih dejanj," je dejal.

Več podrobnosti o zadevi Mannweiler ni želel podati zaradi starosti osumljenk, ki sta premladi, da bi za dejanje lahko kazensko odgovarjali. Kazenska odgovornost se v Nemčiji namreč začne pri 14 letih. Vodja oddelka za umore pri koblenški policiji Florian Locker je potrdil le, da sta dekleti umor priznali. Trenutno nad njima bdi urad za mladino.

Žrtev so nazadnje videli živo v Freudenbergu v soboto okoli 17.30, ko se je po obisku prijateljice vračala domov. Ker tja ni prišla, so oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo več deset policistov, helikopter, droni in sledilni psi. Njeno truplo so nato našli v nedeljo na gozdnatem območju nedaleč od njenega doma.