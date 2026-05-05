Črna kronika

Državljan Nemčije na avtobusu s ponarejeno osebno v kovčku tihotapil drogo

Ljubljana , 05. 05. 2026 13.17 pred 36 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Zasežena droga

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so pri 28-letnem državljanu Nemčije odkrili ponarejeno osebno izkaznico ter večjo količino prepovedanih substanc, vključno s konopljo in kokainom. Osumljenec se že nahaja v priporu.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so na Obrežju kontrolirali 28-letnega državljana Nemčije, ki je potoval z avtobusom. Pri kontroli je policistom izročil ponarejeno osebno izkaznico, pri pregledu potovalnega kovčka pa so pri njem našli 670 prepovedanih psihoaktivnih tablet, 830 gramov konoplje in manjšo količino konopljine smole in kokaina. 

Prepovedane tablete in drogo so zasegli, odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanje listin ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor, so sporočili s PU Novo mesto. 

droge tihotapljenje tihotapljenje drog Obrežje policija ponarejeni dokumenti pripor

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Da se mene pita..
05. 05. 2026 14.07
In odkod je ta državljan nemčije z ponarejenimi dokumenti,dokončajte članek.
Lepdan123
05. 05. 2026 13.56
Čez 15 let bodo že vsi državljani Nemčije... resnica pa čisto drugačna
SpamEx
05. 05. 2026 13.35
Tole je za osebno uporabo
