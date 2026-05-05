Državljan Nemčije na avtobusu s ponarejeno osebno v kovčku tihotapil drogo

Policisti Policijske postaje Novo mesto so na Obrežju kontrolirali 28-letnega državljana Nemčije, ki je potoval z avtobusom. Pri kontroli je policistom izročil ponarejeno osebno izkaznico, pri pregledu potovalnega kovčka pa so pri njem našli 670 prepovedanih psihoaktivnih tablet, 830 gramov konoplje in manjšo količino konopljine smole in kokaina.

Prepovedane tablete in drogo so zasegli, odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanje listin ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor, so sporočili s PU Novo mesto.