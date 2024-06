Gre za tretjo smrtno žrtev, ki je posledica prometnih nesreč na območju PU Koper letos, so sporočili policisti. (slika je simbolična)

Nesreča se je zgodila ob 4.55, policisti pa so na kraju samem ugotovili, da je 48-letnik čelno trčil v obcestno drevo in za posledicami poškodb umrl. "V nesreči je bil moški samoudeležen," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Zaradi obravnave prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila regionalna cesta zaprta do 8. ure.