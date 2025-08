Nemec v Rovinju snemal gole otroke s podvodno kamero

Istrska policija je prijela in kazensko ovadila nemškega državljana, ki je s podvodno kamero snemal gole otroke. Osumljen je kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.

Početje 54-letnika so v sredo popoldne opazili varnostniki in takoj poklicali policijo. Ta je opravila preiskavo prostorov in tehnične opreme, ki jo je osumljenec uporabljal, ter našla več obremenilnih dokazov, so sporočili s Policijske uprave istrske.

Kot so neuradno izvedeli pri Net.hr, naj bi osumljenec otroke snemal v enem od kampov v Rovinju.

Policija ob tem ugotavlja, da je javnost vse bolj osveščena ter da prepoznava sumljivo vedenje, kar močno olajša delo policiji. Ob tem pa staršem svetujejo, naj pazijo na svoje otroke in naj spremljajo, kaj počnejo na plaži. "Otrokom oblecite kopalke, če opazite sumljivo osebo, ki snema otroke, pa nemudoma obvestite policijo na številko 192," so dodali.