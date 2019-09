Nemka padla z zidu pod piransko cerkvijo in se huje poškodovala

V soboto zvečer, nekaj po 23. uri, so OKC obvestili, da se je pod piransko cerkvijo poškodovala tujka. Z možem sta bila v vodi in nista mogla na obalo. Reševalci in gasilci so se takoj odpravili na pot, so pa za pomoč prosili še policiste, ki naj bi jim s čolnom osvetlili pot, so sporočili s PU Koper.

Posadka policijskega patruljnega čolna P-08 je na kraj prispela v nekaj minutah, ker pa se ponesrečenki niso mogli približati s čolnom, je policist skočil v morje. Kot je ugotovil, sta se državljana Nemčije sprehajala po podpornem zidu piranske stolnice, ker pa je bil zid spolzek, je ženski spodrsnilo in je padla tri do štiri metre navzdol na skale v morje.

Na kraj so prišli reševalci, vendar poškodovane zaradi visoke vode, teme in skal v morju niso mogli prenesti do reševalnega vozila. Posadka s patruljnim čolnom je tako odplula do vozila PHE, kjer so prevzeli žlebasto nosilo in z njim odpluli nazaj na kraj nesreče.

Policist je spet skočil v morje in skupaj z gasilcem in reševalcem poškodovanko prenesel do patruljnega čolna. Drugi policist je na čolnu vzdrževal pravokotno pozicijo na obalo, saj je voda na tem delu nizka in je obstajala nevarnost poškodbe patruljnega čolna.

Ko so poškodovano z nosili namestili na sprednji del patruljnega čolna, se je na čoln vkrcal tudi gasilec, ki je nudil pomoč pri prevozu poškodovane do pomola MP Piran, kjer jo je prevzel zdravnik. 42-letna Nemka se je pri padcu huje poškodovala (zlom ključnice, zlom zapestja, zlom noge, zlom zob ter več ureznin in udarnin po celotnem telesu) in so jo odpeljali v izolsko bolnišnico.