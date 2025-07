Nemka po prepiru s fantom skočila v Sočo, rešila sta jo policista

V ponedeljek ob 15.42 so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na parkirišču gostinskega lokala v Solkanu, kjer sta se sprla dva tujca, državljana Nemčije. Takoj ob prihodu policistov na kraj dogodka jih je občan opozoril, da je v reko Sočo skočilo dekle.

Policist in policistka PP Nova Gorica sta nemudoma stekla po klančini do nabrežja reke Soče in opazila dekle, ki je vpilo v nemškem jeziku. Tok reke jo je nosil proti železniškemu mostu, dekle je nekontrolirano mahalo z rokami in se poskušalo približati nabrežju, pri čemer je kazalo, da se utaplja.

Policistka je brez oklevanja skočila v reko in dekle potegnila do obrežja, pri tem ji je pomagal tudi policist.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 27-letna nemška državljanka vrgla v vodo z namenom, da prekine spor s 24-letnim moškim. S hitro odzivnostjo, požrtvovalnostjo, pogumnim in nesebičnim dejanjem sta policista PP Nova Gorica iz vode rešila žensko, ki se je znašla v mrzli reki, in jo izvlekla na varno.

Pozneje so na kraju dogodka posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in žensko pregledali. V dogodku nihče ni bil telesno poškodovan.

"Ta varnostni dogodek znova potrjuje pomembno vlogo policije pri zaščiti življenj in varnosti ljudi. Pogum in predanost, ki sta ju izkazala policistka in policist s Policijske postaje Nova Gorica, si zaslužita vso pohvalo in spoštovanje," so sporočili s PU Nova Gorica.

Ob tem Policija poziva vse občane k previdnosti pri gibanju v bližini vodnih površin ter k odgovornemu ravnanju v primeru nevarnosti.