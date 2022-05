Nemška jadralna padalca trčila in padla na krošnje dreves

Novogoriški policisti poročajo o nesreči, ki se je v ponedeljek, ob 18. uri zgodila v okolici Tolmina. Nemška jadralna padalca, 30-letna ženska in 37-letni moški, sta med letom nad Kozlovim robom trčila in strmoglavila na zahodni strani hriba in nepoškodovana s pomočjo rezervnih padal pristala na krošnjah dreves.

Na kraju so posredovali tolminski gorski reševalci, med katerimi je bil tudi tolminski policist. Reševalci so oba nemška državljana rešili z dreves in ju pospremili do doline.