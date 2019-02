Nemška policija izgubila kovček z dokaznim gradivom o otroški pornografiji

Policija je preiskovala primer, v katerem so trije moški obtoženi spolnih zlorab najmanj 31 otrok, starih od štiri do 13 let, in razpečevanja otroške pornografije. Otroke naj bi deset let zlorabljali v avtokampu v kraju Lügde, zlorabe naj bi tudi snemali. Skupaj naj bi šlo za tisoč primerov spolnih zlorab.

Preiskovalci so zasegli 13.000 datotek z otroško pornografijo v skupni velikosti okoli 14 TB. Del dokaznega gradiva – okoli 0,7 TB na 155 zgoščenkah in nosilcih DVD – je bil shranjen v aluminijastem kovčku, ki so ga nazadnje videli 20. decembra lani, a o njegovem izginotju niso obvestili pristojnih do 30. januarja.

Od pogrešanih nosilcev so pozneje našli le tri zgoščenke, na njih pa ni bilo spornih posnetkov. Nihče ne ve, kaj se je zgodilo s preostalimi 152 nosilci podatkov.

Notranji minister zvezne dežele Severno Porenje - VestfalijaHerbert Reulje v četrtek dejal, da gre za polomijo in napako policije, združenje nemških policistov pa je dogodek označilo za katastrofo. Reul je bil na četrtkovi novinarski konferenci v Düsseldorfu še posebej kritičen do ravnanja s podatki, češ da bi morali takoj narediti kopijo dokaznega gradiva.