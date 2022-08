Nemški jadralni padalec zadel v drog električnega daljnovoda

Policisti so bili o nesreči v Šmihelu v občini Nova Gorica obveščeni danes ob 12. uri. Po njihovih prvih zbranih podatkih je 54–letni Nemec član ene od nizozemskih šol jadralnega padalstva. Poletel je z vzletišča na Lijaku. "Pred predvidenim pristankom je nekajkrat zaokrožil nad travnikom, nato pa med manevriranjem z desnim bokom telesa zadel v drog električnega daljnovoda," so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Nemški državljan se je pri ponesrečenem pristanku huje telesno poškodoval. Potem ko so reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica oskrbeli poškodovanca na kraju nesreče, so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. "Policija je o dogodku poleg pristojnih pravosodnih organov obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov," so še sporočili s PU Nova Gorica.