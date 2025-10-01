Nemški ovčar dvakrat ugriznil mimoidočo žensko, lastnik se ni ustavil

Ob 9.30 so policisti dobili prijavo, da je v Kopru občanko ugriznil pes. 50-letnica je hodila ob Vojkovem nabrežju, ko ji je nasproti prišel 61-letni moški z nemškim ovčarjem na povodcu. Ko sta se srečala, je pes skočil na občanko in jo ugriznil v zapestje desne roke. Lastnik je s psom nadaljeval svojo pot, prijaviteljica pa je šla za njim.
Ko ga je dohitela, je pes ponovno skočil nanjo in jo ugriznil na isto mesto. Lastniku psa so policisti izdali plačilni nalog ter podali pisno obvestilo UVHVVR, so sporočili s PU Koper.
