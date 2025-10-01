Svetli način
Črna kronika

Nemški ovčar dvakrat ugriznil mimoidočo žensko, lastnik se ni ustavil

Koper, 01. 10. 2025 10.23

A.K.
Koprčanko je med sprehodom ugriznil pes, in sicer nemški ovčar, ki ga je vodil 61-letni moški. Lastnik se po prvem ugrizu ni ustavil, zato je sprehajalka pohitela za njim. Takrat pa je pes znova skočil nanjo in jo še enkrat ugriznil. Policisti so lastniku izdali plačilni nalog, zoper njega pa bodo podali tudi obvestilo UVHVVR.

Ob 9.30 so policisti dobili prijavo, da je v Kopru občanko ugriznil pes. 50-letnica je hodila ob Vojkovem nabrežju, ko ji je nasproti prišel 61-letni moški z nemškim ovčarjem na povodcu. Ko sta se srečala, je pes skočil na občanko in jo ugriznil v zapestje desne roke. Lastnik je s psom nadaljeval svojo pot, prijaviteljica pa je šla za njim.

Ugriz psa
Ugriz psa FOTO: Shutterstock

Ko ga je dohitela, je pes ponovno skočil nanjo in jo ugriznil na isto mesto. Lastniku psa so policisti izdali plačilni nalog ter podali pisno obvestilo UVHVVR, so sporočili s PU Koper. 

