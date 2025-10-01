Nemški ovčar dvakrat ugriznil mimoidočo žensko, lastnik se ni ustavil

Ob 9.30 so policisti dobili prijavo, da je v Kopru občanko ugriznil pes. 50-letnica je hodila ob Vojkovem nabrežju, ko ji je nasproti prišel 61-letni moški z nemškim ovčarjem na povodcu. Ko sta se srečala, je pes skočil na občanko in jo ugriznil v zapestje desne roke. Lastnik je s psom nadaljeval svojo pot, prijaviteljica pa je šla za njim.