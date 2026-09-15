Nemški policisti prijeli par, ki ga je iskala Slovenija zaradi umora

Nemški policisti so v petek zvečer v okviru začasnega poostrenega nadzora meje na parkirišču v občini Isterberg ustavili osebni avtomobil s slovaškimi registrskimi oznakami.

Med preverjanjem identitete so ugotovili, da gre za 31-letnega voznika in njegovo 29-letno sopotnico, hrvaška državljana, za katerima je razpisan evropski priporni nalog. Po navedbah nemške policije ju Slovenija išče zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora in povzročitve hude telesne poškodbe. "Hrvaška državljana sta obtožena umora druge osebe z mučenjem, pretepanjem in zadušitvijo," je zapisala nemška policija.

V soboto so ju privedli pred preiskovalnega sodnika v Nordhornu, ki je zanju odredil pripor do izročitve. Pristojno državno tožilstvo v Oldenburgu je prevzelo nadaljnje postopke za izročitev Sloveniji.

Policija je ob tem ugotovila, da so bile registrske tablice na vozilu ponarejene, 31-letni voznik pa je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zasegli in sprožili postopke zaradi prometnih prekrškov.

Nizozemski portal Telegraaf poroča, da naj bi se osumljenca pred prijetjem zadrževala na Nizozemskem.

Za pojasnila smo se obrnili na slovensko Policijo. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.