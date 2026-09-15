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Črna kronika

Nemški policisti prijeli par, ki ga je iskala Slovenija zaradi umora

Bad Bentheim, 15. 09. 2026 15.24 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Nemška policija

Nemški zvezni policisti v civilu so na nemško-nizozemski meji prijeli moškega in žensko, za katerima je Slovenija razpisala mednarodno tiralico. Šlo naj bi za hrvaška državljana, ki sta osumljena mučenja in umora.

Nemški policisti so v petek zvečer v okviru začasnega poostrenega nadzora meje na parkirišču v občini Isterberg ustavili osebni avtomobil s slovaškimi registrskimi oznakami.

Med preverjanjem identitete so ugotovili, da gre za 31-letnega voznika in njegovo 29-letno sopotnico, hrvaška državljana, za katerima je razpisan evropski priporni nalog. Po navedbah nemške policije ju Slovenija išče zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora in povzročitve hude telesne poškodbe. "Hrvaška državljana sta obtožena umora druge osebe z mučenjem, pretepanjem in zadušitvijo," je zapisala nemška policija.

V soboto so ju privedli pred preiskovalnega sodnika v Nordhornu, ki je zanju odredil pripor do izročitve. Pristojno državno tožilstvo v Oldenburgu je prevzelo nadaljnje postopke za izročitev Sloveniji.

Policija je ob tem ugotovila, da so bile registrske tablice na vozilu ponarejene, 31-letni voznik pa je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zasegli in sprožili postopke zaradi prometnih prekrškov.

Nizozemski portal Telegraaf poroča, da naj bi se osumljenca pred prijetjem zadrževala na Nizozemskem.

Za pojasnila smo se obrnili na slovensko Policijo. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

prijetje nemčija policija

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KOMENTARJI3

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biggbrader
15. 09. 2026 16.30
Nikjer nisi več varen !
Odgovori
+1
1 0
luna.3
15. 09. 2026 16.21
Pri nas bosta oproščena.
Odgovori
-1
2 3
Zagorac
15. 09. 2026 15.51
Naj jih kar imajo pa gori sodijo.Pri nas tak nebo dokazov oziroma bojo nezakoniti
Odgovori
+12
13 1
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