VIDEO: Nevarno prehiteval v karavanškem predoru

Policijska uprava Kranj je sporočila, da so za prekršek obravnavali državljana Nemčije, ki je v predoru med vožnjo iz Avstrije proti Sloveniji prehitel tovorno vozilo s priklopnim vozilom in kombi. Prijavitelju se zahvaljujejo "za takojšnje informacije".

Ob tem policisti še opozarjajo, da je v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako skozi svojo predorsko

cev, prehitevanje prepovedano. "Kadar gre za daljše predore, pa so take situacije še bolj nevarne. Prav tako je izjemno visoko tudi tveganje za hude posledice v primeru nesreč in pri sami izvedbi reševanj, ker je dostop zelo omejen," so zapisali v sporočilu in pozvali k odgovornosti v prometu.