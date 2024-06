Nemško jadralno padalko zajelo neurje, po padcu huje poškodovana

51-letna Nemka je okoli poldneva vzletela na vzletišču za jadralne padalce iz 1673 metrov visokega hriba Stol v občini Kobarid. Letela je v lastni režiji, pristanek je načrtovala v Kobaridu, vendar jo je pred tem v bližini kraja Sužid zajela močna nevihta z močnim vetrom, ki je padalki na višini desetih metov zaprlo padalo.

"Pri padcu je jadralna padalka zadela v žičnato ograjo za domače živali in nato pristala na travnati površini. Pri tem je utrpela hude poškodbe hrbtenice," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Poleg policistov PP Bovec so po nezgodi na kraju posredovali tudi reševalci MMP ZD Tolmin, ki so poškodovanko oskrbeli in jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policija je o nesreči poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici) obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

"Glede na vsa ugotovljena dejstva so policisti PP Bovec tujo krivdo izključili in bodo o nesreči nemške jadralna padalke s telesnimi poškodbami s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici," so še sporočili s PU Nova Gorica.