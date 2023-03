Nenavadni dan prehitre voznice: brez izpita in registracije, a s sumljivo snovjo

Kriminalisti in policisti z območja Nove Gorice so mesec začeli delovno. Prvega marca so namreč opravili več hišnih preiskav pri več osebah, ki so jih sumili proizvodnje in prodaje prepovedanih drog. Prvo so opravili pri 45-letnem moškem in 50-letni ženski. V sklopu preiskave njunega doma so našli več različnih snovi.

Ker obstaja sum, da gre za prepovedane droge, so jih zasegli ter predali laboratoriju. Ob tem so zasegli tudi mobilni telefon. Če bo analiza potrdila sume, bo Policija na Okrožno tožilstvo podala ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj in neupravičene proizvodnje prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog, so sporočili s PU Nova Gorica.

Isti dan so novogoriški policisti obravnavali še en dogodek s sumom prodaje in uporabe prepovedanih drog. A tu je zgodba nekoliko bolj nenavadna. Prometni policisti cesti so želeli na predpisan način, torej s prižigom modre luči in zvočnim znakom, ustaviti voznico osebnega vozila. A opozoril ni upoštevala, zaradi hitre hitrosti pa v ovinku izgubila nadzor nad vozilom ter z njim obstala v jarku.

Ob obravnavanju nesreče so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, vozila je neregistrirano vozilo, ob tem pa tudi odklonila hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog in strokovni pregled.

Prometni policisti so zaradi kršitve več cestnih predpisov proti voznici na pristojno sodišče vložili obdolžilni predlog, vozilo pa zasegli.

Na podlagi odredbe okrožnega sodišča so policisti še isti dan pri voznici opravili hišno preiskavo.

Tudi pri voznici našli sumljive snovi ter predmete

Pri preiskavi s področja prepovedanih drog, v kateri so pregledali tako njen dom kot osebni avtomobil, so policisti našli več sumljivih snovi in predmetov. V sklopu hišne preiskave so novogoriški policisti našli in zasegli manjšo količino snovi - rjavo grudasto snov in belo kristalno snov, za kateri sumijo, da gre za heroin oziroma amfetamine.

Prav tako so na njenem domu našli gotovino in druge naprave, ki bi bile lahko povezane s prodajo droge, med njimi so bile tehtnica in druge elektronski aparati. Vse zasežene predmete so kriminalisti poslali v nadaljnjo analizo.

Glede na vsa ugotovljena dejstva bodo novogoriški možje v modrem osumljenko kazensko ovadili tudi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopku v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.