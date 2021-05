Pijani Hrvat na cesto z avtomobilom brez dveh pnevmatik

Policisti so ugotovili, da na desni strani avtomobila ni bilo nameščenih pnevmatik, voznik pa je vozil kar po platiščih. V nadaljnjem postopku je voznik opravil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 2,23 promila alkohola v krvi.

Moški je bil v preteklosti že obsojen za podobne prekrške, zato ga je policija zaradi ponovitvene nevarnosti pridržala do streznitve. Proti vozniku so uvedli prekrškovni postopek, sodišče pa mu je naložilo plačilo kazni v višini 12.000 kun (okoli 1592 evrov). Za obdobje treh mesecev so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje.