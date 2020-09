Nenošenje mask krivo za 'obračun' v prodajalni: moški pretepel varnostnika

Ljubljanski policisti so bili v soboto, okoli 20. ure, obveščeni o pretepu v eni izmed trgovin na območju Šiške (po naših informacijah na Celovški cesti).

Na kraju so ugotovili, da je v trgovino skušal vstopiti par z otrokom, ki pa ni uporabljal zaščitnih mask. Varnostnik je stranki opozoril in jima dejal, da v kolikor si ne želita nadeti mask, da zapustita varovano območje trgovine.

Ženska je opozorilo varnostnika upoštevala, moški pa se je na opozorilo odzval tako, da je pristopil do varnostnika in ga udaril v obraz. Varnostnik ga je nato skušal zadržati na kraju, saj ni upošteval njegovega opozorila in ga poškodoval. A moški se je temu uprl in pričel varnostnika pretepati, kar je trajalo vse dokler ni na kraj prišel drug varnostnik in nasilneža umiril, so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Med dogodkom se je prevrnil tudi otroški voziček, ki ga je moški držal, vendar pa otrok ni padel iz vozička in se ni poškodoval. V dogodku je bil varnostnik poškodovan in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Policisti trenutno še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in bodo po vseh zbranih obvestilih o tem obveščali pristojno državno tožilstvo. O neuporabi maske pa bodo obveščali tudi pristojni zdravstveni inšpektorat.