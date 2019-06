Neodgovorna voznica po cesti 'slalomirala' s kar štirimi promili alkohola

Kranjski policisti so v soboto popoldne obravnavali neodgovorno voznico, ki je po cesti 'slalomirala' s kar štirimi promili alkohola. Ko so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, je naprava pokazala kar 1,83 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

To je stopnja, pri kateri človeške funkcije niso samo oslabljene, ampak že začnejo odpovedovati. Voznica bi verjetno morala biti v komi, ne v avtu za volanom, so zapisali policisti. Človekove reakcije za vožnjo so sicer že precej zmanjšane pri 0,5 promila, ko normalna vožnja ni več možna.

Nekoliko manj, a vseeno zelo veliko alkohola je imel v izdihanem zraku danes ponoči tudi voznik avtomobila, ki je elektronski alkotest pokazal rezultat dva promila oziroma 0,90 mg/l alkohola.