Neodgovorno in nevarno: voznik e-skiroja v Letušu vozil 68 km/h

Eden takšnih je bil tudi voznik e-skiroja, na katerega so policisti Postaje prometne policije Celje v torek naleteli pri izvajanju meritev hitrosti. S stacionarnim radarjem v Letušu, kjer je hitrost vožnje s prometnim pravilom omejena na 50 km/h, so izmerili hitrost voznika e-skiroja, ki je naselju vozil s hitrostjo 68 km/h. Njegovo ravnanje je bilo neodgovorno in zelo nevarno, so sporočili.

Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna, saj se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Prav tako lahko hitro predstavljajo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarnost pa predstavlja, če vozniki e-skirojev ne upoštevajo predpisov, opozarjajo na PU Celje.

Toplejši dnevi so na ceste že privabili uporabnike e-skirojev, ki postajajo eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev tudi pri nas. Uporaba e-skirojev je zagotovo ena od alternativnih oblik trajnostne mobilnosti, katere cilj je zagotavljanje učinkovite dostopnosti, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Dosedanje izkušnje kažejo, da v nesrečah z e-skiroji praviloma prihaja do hudih telesnih poškodb. Najpogostejše so poškodbe glave, sledijo zlomi okončin in ključnice ter udarnine. Predlani je na območju PU Celje v prometni nesreči zaradi hudih poškodb umrl voznik e-skiroja.

Marsikaj od naštetega se da preprečiti z varno uporabo e-skirojev in z uporabo primerne čelade in ščitnikov, poudarjajo policisti in dodajajo, da v prometu lahko uporabljamo le e-skiroje, katerih najvišja konstrukcijska hitrost je 25 km/h in niso širši od 80 cm.

Ne pozabimo!

Skiro lahko vozijo osebe, starejše od 14 let oziroma otroci od 12. do 14. leta, če imajo kolesarsko izkaznico.

Vozniki e-skirojev morajo voziti po površinah, namenjenih kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil.

Z vidika varnosti vseh udeležencev je pomembno zakonsko določilo, da mora imeti voznik e-skiroja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na sprednji strani prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Vozniki e-skirojev naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, starejšega udeleženca, ali druge izpostavljene skupine udeležencev.

Tudi za voznike e-skirojev je priporočljiva ničelna toleranca do alkohola v prometu. Le tako bodo lahko varni v prometu.

Največja možna mera previdnosti je potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

V območjih za pešce pa lahko vozijo le z maksimalno hitrostjo hoje pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Nanje pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni, še opozarjajo policisti.