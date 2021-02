Neopremljeni planinki zdrsnili na ledeni podlagi in se huje poškodovali

Zaradi zdrsa na ledeni snežni podlagi sta se na pobočju Kolovrata na Tolminskem huje poškodovali dve planinki. Po ugotovitvah policistov pohodnice, skupaj jih je bilo šest, niso bile ustrezno opremljene za hojo v zimskih razmerah, saj niso imele zaščitnih čelad, cepinov in derez; obute so imele visoke planinske čevlje in so uporabljale pohodne palice. Poškodvanki so odpeljali s helikopterjem na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

V ponedeljek ob 11.46 uri so bili v PU Nova Gorica s strani Regijskega centra za obveščanje obveščeni o gorski nesreči na markirani planinski poti med Kovačič planino proti točki Na Gradu, približno 200 metrov pod cesto na pobočju Kolovrata. Na 1050 metrih nadmorske višine sta na poledeneli snežni podlagi zdrsnili dve planinki, stari 61 in 60 let, in se huje telesno poškodovali.

FOTO: Miljko Lesjak GRS Tolmin

Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta bili poškodovani planinki v skupini šestih planink iz Zgornjega Posočja, ki so se v ponedeljek dopoldne odpravile po markirani planinski poti. Po ugotovitvah policistov pohodnice niso bile ustrezno opremljene za hojo v zimskih razmerah, saj niso imele zaščitnih čelad, cepinov in derez. Obute so imele visoke planinske čevlje, pri hoji pa so si pomagala s pohodnimi palicami.



Okoli 11.35 ure so pohodnice prišle na zaledenelo snežno podlago v gozdu, v strmi klanec navzgor v levo serpentino. Kmalu zatem je tretji pohodnici, stari 61 let, v koloni šestih oseb zdrsnilo na ledeni snežni podlagi. Posledično je začela nenadzorovano drseti po zaledeneli podlagi po strmem pobočju navzdol. Pomagati ji je želela 60-letna planinka, ki je hodila za njo, vendar je tudi ona začela nenadzorovano drseti po zaledenelem pobočju.

Policisti pozivajo: "Preden se odpravite v gore, preverite razmere in upoštevajte njihovo zahtevnost! Vedno uporabljajte tudi opremo, primerno cilju in razmeram. Vzroki nesreč so največkrat telesna in duševna nepripravljenost, pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah, kjer se srečujeta zima in poletje."

Po 50 metrih drsenja je obe pohodnici zaustavilo podrto drevje, kjer sta obe zagozdeni pod drevjem obležali telesno poškodovani. Po prvih podatkih sta obe planinki utrpeli predvidoma hude telesne poškodbe, so sporočili iz PU Nova Gorica. Do obeh poškodovanih oseb je uspelo priti eni od pohodnic, druge pohodnice pa so na pomoč poklicale pristojno reševalno službo. Na kraju je posredovalo 13 članov GRS Tolmin ter policist PP Tolmin, sicer pripadnik gorske policijske enote PU Nova Gorica. Obe poškodovanki so na kraju oskrbeli. V nadaljevanju so poškodovanki prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in ju z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Glede na dosedanja ugotovljena dejstva so tolminski policisti tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Statistika gorskih nesreč kaže, da sta zdrs in padajoče kamenje že vrsto let na prvih mestih med vzroki

nesreč v naših gorah.