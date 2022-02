Nepravilno naložen tovor, obrabljene gume in kršenje obveznih odmorov

2. februarja so policisti PPP Novo mesto pri nadzoru prometa na avtomobilski cesti A2, na Čatežu ob Savi, kontrolirali voznika skupine vozil, sestavljene iz vlečnega tovornega vozila in polpriklopnika, ki je prevažal rabljene avtomobile.

V postopku so ugotovili, da je voznik nepravilno naložil tovor, tako da je presegel največjo dovoljeno dolžino, ki je znašala 23,4 metra. Tovor je zadaj gledal čez rob skrajne točke 2,3 metra in ni bil ustrezno označen, niti ustrezno pritrjen. Poleg tehničnih pomanjkljivosti vozila (obrabljene gume do mere, da so se že videle notranje žice) so še ugotovili, da je voznik večkrat kršil pravila trajanja vožnje in obveznih odmorov oziroma počitkov.

Prometni policisti so 55-letnemu vozniku, državljanu Albanije, na kraju izdali plačilni nalog v višini 2.530 evrov. Za ugotovljene kršitve so plačilni nalog v višini 9.170 evrov izdali tudi tuji pravni osebi.