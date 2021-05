Nepridipravi na domžalskem pokopališču oskrunili tri muslimanske grobove

Ljubljanski policisti so bili danes okoli 9. ure obveščeni o tem, da je nekdo na območju Domžal poškodoval tri grobove.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so policisti opravili ogled kraja dejanja ter ugotovili, da je neznani storilec pristopil do treh grobov na pokopališču, jih polil z neznano tekočino rdeče barve, ter na njih odložil kose mesa.

Kot je prvi poročal časnik Večer, gre za muslimanske grobove.