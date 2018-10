Nepridipravi odpeljali toplotno črpalko in odnesli čebelje panje

Neznanec, ki je na območju Benedikta odpeljal notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke in mizo s stoli, si je s tem pridobil približno 11.800 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Neznanec, ki je panje s čebelami v tem tednu odnesel iz prikolice zunaj naselja Šikole pri Ptuju, pa je lastnika oškodoval za približno 10.000 evrov.