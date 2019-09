Nepridipravi v Zgornjem Posočju ukradli 'kartonaste' policiste

Policisti Policijske postaje (PP) Bovec v Zgornjem Posočju (na območju Kobarida, vasi Trnovo ob Soči in v naselju Soča) obravnavajo tatvino treh silhuet policista in policistke z radarjem.

Gre za novo obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost. Namen silhuet, ki so v naravni velikosti, je opozarjati voznike na nevarnosti na cestah, predvsem pa jih spodbuditi, da zmanjšajo hitrost vožnje, vplivati in osveščati udeležence cestnega prometa glede defenzivne vožnje, ob tem sporočajo iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Omenjene silhuete policista in policistke z radarjem so bile postavljene na območjih cest Predel–Bovec, Žaga–Kobarid, Trenta–Bovec, Staro selo–Kobarid in Robič–Staro selo.

"Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala, uporaba pa je imela pozitiven preventivni učinek, saj so vozniki, ko so opazili silhueto, zmanjšali hitrost vožnje, zaradi česar se je posledično umiril promet," je v sporočilu za javnost zapisal predstavnik za odnose z javnostmi PU Nova Gorica Dean Božnik. Po njegovih besedah, je tudi po postavitvi omenjenih silhuet na območjih občin Kobarid in Bovec njihova uporaba imela pozitiven učinek. Nenazadnje se je v začetku tega tedna začelo tudi novo šolsko leto, namen omenjenih silhuet pa je bil zmanjšanje oziroma umirjanje hitrosti v naseljih oziroma v bližini šol in vrtcev, ter tako prispevati k večji varnosti najranljivejših udeležencev v prometu oziroma varni vključitvi otrok v promet, še dodajajo policisti.

Novo obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost v Zgornjem Posočju (postavitev silhuet policista in policistke) sta 19. avgusta v Kobaridu sicer predstavili generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko.